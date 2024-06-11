السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس

هبة بريس – وكالات

تبدأ السعودية تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، بين الساعة 12 ظهراً و3 مساءً، وذلك اعتباراً من السبت 15 يونيو الحالي وحتى الأحد 15‏ شتنبر المقبل.

ويأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالقطاع الخاص، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.

ودعت وزارة الموارد البشرية السعودية أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعاتهم، ومراعاة مضمون القرار، للمساهمة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما ينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.

ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني دليلاً إجرائياً للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، مطالبة بالإبلاغ عن المخالفات الخاصة بالقرار .