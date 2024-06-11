السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس
هبة بريس – وكالات
تبدأ السعودية تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، بين الساعة 12 ظهراً و3 مساءً، وذلك اعتباراً من السبت 15 يونيو الحالي وحتى الأحد 15 شتنبر المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالقطاع الخاص، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.
ودعت وزارة الموارد البشرية السعودية أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعاتهم، ومراعاة مضمون القرار، للمساهمة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما ينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.
ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني دليلاً إجرائياً للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، مطالبة بالإبلاغ عن المخالفات الخاصة بالقرار .
7 تعليقات
بكل تأكيد العمل في وقت الظهيرة يسبب أضرار صحية خطيرة على مستوى الصحة في جفاف الجسم عند ارتفاع درجة الحرارة.
على كل حال عمال النظافة في السعودية يتوفرون على حقوق العمال من ناحية الأجور والرواتب وغيرها من الحقوق الأساسية للعمال التي تقدمها الدولة العربية السعودية أما العمال في المغرب وخاصة عمال النظافة ببلادنا فهم مهضومين الحقوق والواجبات من ناحية الرواتب والأجور حيث يتقاضون رواتب أقل بكثير من رواتب العمال في الدولة السعودية فهناك فرق كبير بينهم حيث يشتغلون في ظروف صعبة جدا في جو حار حيث تصل درجة الحرارة إلى نحو 48 صيفاً وقت الظهيرة، هذه وضعية عمالنا في المغرب.
بالفعل العمال في الدولة العربية السعودية يشتغلون بشكل متواصل ويعملون اكثر من 8 ساعات يوميا لهذا يجب أن تقوم السعودية بتوقيف العمالة أثناء الظهيرة من اجل سلامة صحتهم.
اللهم خفف عنهم درجة الحرارة على العالمين تحت أشعة الشمس الحارقة، اللهم آجرنا من حرها ومن حر جهنم وبرد على عمال البناء وعمال النظافة .
توقيف العمل أثناء الظهيرة من أجل سلامة العاملين من ضربات الشمس.
شكرا للسلطات السعودية على اهتمامها بهذا الفئة التي تعاني بصمت بسبب حالة الطقس وتقلباته.
كان الله في عون هؤلاء العمال الذين يشتغلون في الظهيرة تحت أشعة الشمس الحارة لهذا يجب على الدول العربية ان توقف العمل أثناء فترة الظهيرة حتى لا تسبب كارثة إنسانية تهدد ملايين الأشخاص جراء موجة الحر الشديدة.