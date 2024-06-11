الفنانة نجاة رجوي: “لم أفهم يوما شبح الباكالوريا.. رخفوا على وليداتكم”
هبة بريس – فن
تفاعلت الفنانة نجاة رجوي، مع اجتياز التلاميذ لامتحانات البكالوريا بالمغرب.
وفي تدوينة نشرتها عبر حسابها بموقع “انستغرام”، قالت نجاة: “لم أفهم يوما شبح الباكالوريا رخفوا على وليداتكم”
وأضافت : “عن تجربة كبرت في حي شعبي والباكالوريا بالنسبة للحومة كاملة والمدرسة والوالدين هي الحلم والحياة والمستقبل متفهمة رغبة الآباء في نجاح اولادهم لكن ليس لدرجة تخويفهم وإرعابهم”
2 تعليقات
انت ملي رخفو عليك والديك اش خرجتي عالمة آلله يحفظ ولادنا تا يخرجو بحالك
تتكلم ترمي بطريقة او بأخرى بالمسؤولية على الآباء.. ربما لأنها اليوم لا تعيش في نفس الحي و لا تتقاسم الغرفة مع الجميع و لا تستطيع أن تفهم ان شبابنا له من الوعي بالمسؤولية و بواقع ذويه المعيشي ما يتخطى مستوى فنانيهم!!