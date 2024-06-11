الفنانة نجاة رجوي: “لم أفهم يوما شبح الباكالوريا.. رخفوا على وليداتكم”

2024-06-11 / 10:30
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هبة بريس – فن

تفاعلت الفنانة نجاة رجوي، مع اجتياز التلاميذ لامتحانات البكالوريا بالمغرب.

وفي تدوينة نشرتها عبر حسابها بموقع “انستغرام”، قالت نجاة: “لم أفهم يوما شبح الباكالوريا رخفوا على وليداتكم”

وأضافت : “عن تجربة كبرت في حي شعبي والباكالوريا بالنسبة للحومة كاملة والمدرسة والوالدين هي الحلم والحياة والمستقبل متفهمة رغبة الآباء في نجاح اولادهم لكن ليس لدرجة تخويفهم وإرعابهم”

2024-06-11 / 10:30
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‫2 تعليقات

  2. تتكلم ترمي بطريقة او بأخرى بالمسؤولية على الآباء.. ربما لأنها اليوم لا تعيش في نفس الحي و لا تتقاسم الغرفة مع الجميع و لا تستطيع أن تفهم ان شبابنا له من الوعي بالمسؤولية و بواقع ذويه المعيشي ما يتخطى مستوى فنانيهم!!

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