أخنوش يمثل الملك في مؤتمر الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة
هبة بريس
حل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بعمان لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والذي ينعقد في منطقة البحر الميت (40 كلم جنوب عمان).
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الأردن ومصر ومنظمة الأمم المتحدة ، تحت شعار “نداء للعمل: مساعدة إنسانية عاجلة لغزة”، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وبحسب المنظمين ، سيتميز المؤتمر على الخصوص بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وقادة دول ورؤساء حكومات أكثر من 75 دولة، فضلا عن ممثلي المنظمات الإنسانية والمؤسسات المالية الدولية.
8 تعليقات
يا ليت العرب و المسلمون يستغنوا عن الأضحية ويبعثوا بثمنها إلى أبناء غزة . كيف تحلى لهم الفرحة و ازدراد ما شهي و طاب و إخوانهم يأكلون من القمامة و يشربون من مجاري الصرف الصحي ؟ يعجبوك في الخروج في المظاهرات ب ال شعارات الرنانة و لكن إذا طلبت منهم أن يضحوا بعشر ثمن الأضحية لإخواهم لن يفعلوا . فهنيءا لهم العيد بلحمه و شحمه و عظامه . افرحوا و ازدردوا أما غزة فلها الله .
السيد اخنوش رجل أعمال بامتياز له خبرة واسعة في مجال السياسة والأعمال الخيرية وخاصة مساعدة قطاع غزة بسيادة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
الإنسانية من العرب.!!!!!!؟ مستحيل أن تخرج الرحمة من قساة القلوووووب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنها فكرة سديدة أخي الكريم. اللهم أعنهم عن الصهاينة الكفرةآنصرهم ولا تنصر عليهم
نتمنى هذا المؤثر أن يخرج بنتيجة إيجابية وحلول سريعة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها فلسطين من قمع وتدمير وقتل الأطفال الفلسطينيين ونساء وفتيات وشيوخ وحسبنا الله ونعم الوكيل .
مرحباً بالسيد رئيس الحكومة المغربية بالأردن الشقيقة التي تربطنا علاقات صداقة قوية ودبلوماسية.
نتمنى التواصل في قضية الفلسطينية من اجل حل القضية بسلام ووقف إطلاق النار في قطاع غزة ومراعاة حقوق الفلسطينيين.
نتمنى حضور السيد اخنوش أن يكون في المستوى المطلوب وبتائج إيجابية بإذن الله تعالى.