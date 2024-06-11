طنجة.. مدير وكالة بنكية ينهي حياته بالقرب من “فيلا هاريس”
هبة بريس – مكتب طنجة
أقدم شخص مساء أمس الاثنين على وضع حد لحياته بطريقة مأساوية، بالقرب من منتزه “فيلا هاريس ” بمدينة طنجة .
وبحسب مصادر مطلعة فالهالك يبلغ من العمر 45 سنة أقدم على الانتحار بتناوله سم الفئران ليتم نقله بعد ذلك إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس في حالة حرجة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة .
وأضافت المصادر أن الهالك كان يشتغل قيد حياته مديرا لوكالة بنكية بمنطقة اجزناية، وقد تم فتح تحقيق لتحديد ظروف اقدام الهالك على الانتحار .
6 تعليقات
ظغوط العمل والحياة ..
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه..
لا يجب قتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق..
نهاية مأساوية.اللهم تقبله عند الشهداء والأبرار..
اللهم ارزقنا الثبات اللهم تجاوز عنه و حسبنا الله و نعم الوكيل في من يتسبب ف الضغوطات النفسية و عند الله تلتقي الخصوم
مثل هذه المسؤولية مدير للوكالات أما بنكية أو مؤسسات اخرى كثير منهم معرضون أما للأمراض النفسية والعصبية أو الاقدام على الانتحار، لماذا؟لان هذه المؤسسات همها الوحيد الربح، لايهمها صحة مستخدميها، شعارها:جيب لي لوبجكتيف، ولو على حساب صحتك، والله منهم من انخرط في القروض ليعوض ما ينقصه، منهم من مات، ومنهم من فر خارج البلاد ومنهم من…..والكثير منهم من زج به في السجن والله منهم من كان يضيف لهم اجرته واجرة زوجته لكي يعوض لهم النقصان خوفا من التعرض للاهانة.على الدولة أن تتدخل وتنصف مستخدميها حالة تعرضهم لهذه الحوادث وعلى القضاء المغربي مشكورا أن يبحث في الأسباب التي جعلت هذا المستخدم في الوقوع في هذه المشاكل، يكفي أنه أضاع سنين من حياته في خدمة هذه الوكالة وفي الأخير يصبح متهما يضيع مستقبله ومستقبل أبناءه واسرته. أللهم أرحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة وارحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين يارب العالمين.