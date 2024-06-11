طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس غائم أحيانا فوق كل من الشمال الغربي للبلاد وسهول المحيط الأطلسي الوسطى، مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة، وذلك خلال الصباح.

ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة محليا بكل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وسفوحهما الشرقية، وشرق الريف، وكذا المنطقة الشرقية، حيث الفرصة مهيأة لنزول أمطار رعدية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الليل، وفوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، مع احتمال نزول قطرات مطرية جد خفيفة محليا.

كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمناطق الوسطى وبالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و27 درجة بأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 15 و21 درجة في ما تبقى من الأرجاء الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض بوجه عام.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان شمال المهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.