طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

2024-06-11 / 09:06
0

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس غائم أحيانا فوق كل من الشمال الغربي للبلاد وسهول المحيط الأطلسي الوسطى، مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة، وذلك خلال الصباح.

ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة محليا بكل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وسفوحهما الشرقية، وشرق الريف، وكذا المنطقة الشرقية، حيث الفرصة مهيأة لنزول أمطار رعدية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة، خلال الليل، وفوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، مع احتمال نزول قطرات مطرية جد خفيفة محليا.

كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمناطق الوسطى وبالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و27 درجة بأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 15 و21 درجة في ما تبقى من الأرجاء الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض بوجه عام.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان شمال المهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

2024-06-11 / 09:06
0

مقالات ذات صلة

فاس.. الحبس النافذ 4 سنوات للمنسقة الجهوية لحزب “النخلة”

2024-06-10 / 23:35

طارق حمان ..محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء منشأة…

2024-06-10 / 23:08

امتحان الباكالوريا ..اللاعب الدولي السنغالي ساديوماني حاضر في اختبار…

2024-06-10 / 22:17

افريقيا الوسطى تجدد موقفها الثابت من ملف الصحراء المغربية

2024-06-10 / 22:10

مديرية الأمن تتفاعل مع فيديو لشخص يدعي تعرضه للابتزاز…

2024-06-10 / 22:03

دراسة: 135 مليون وفاة مبكرة بين 1980 و2020 بسبب…

2024-06-10 / 21:19

هل تفقد” فاروق بلخير” جيشا مغربيا يقاتل الى جانب…

2024-06-10 / 20:59

توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والبيرو لتعزيز التعاون القضائي

2024-06-10 / 20:25

“مكتب السكك” يطلق برنامج عيد الأضحى

2024-06-10 / 19:50

وهبي : الحكومة تعتزم إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة

2024-06-10 / 18:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى