امتحان الباكالوريا ..اللاعب الدولي السنغالي ساديوماني حاضر في اختبار مادة الإنجليزية الوطني

2024-06-10 / 22:17
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هبة بريس – قسم التحرير

تناول امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ( الانجليزية) ، في الاختبار الوطني لمستوى الثانية باكالوريا ، حياة اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني الذي عاش طفولة صعبة لكنه بصم على مسار رياضي حافل بالانجازات والمكاسب .

وتضمن موضوع الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا خلال الدورة العادية 2024 في مادة اللغة الانجليزية لمسالك الشعب العلمية و التقنية و الأصيلة ، حياة اللاعب السنغالي ساديوماني ، بداية بنشأته وطفولته مرورا بتدرجه في لعب كرة القدم وعشقه المستديرة ووصولا الى سطوع نجمه واحترامه بعدد من الأندية العالمية وتتويجه رفقة منتخب بلاده باللقب الافريقي .

واستحسن عدد من المترشحين موضوع مادة الإنجليزية الذي سلط الضوء على مسار هذا اللاعب الافريقي سابقا بأندية ليفربول وبايرن ميونيخ والمحترف حالية بدوري روشن السعودي رفقة فريق النصر السعودي .

2024-06-10 / 22:17
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