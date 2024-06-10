افريقيا الوسطى تجدد موقفها الثابت من ملف الصحراء المغربية
هبة بريس / الرباط
جددت وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج، سيلفي بايبو تيمون، اليوم الاثنين بالرباط، التأكيد على الموقف الثابت والواضح لجمهورية إفريقيا الوسطى، وأعربت عن تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وجددت رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى، خلال ندوة صحافية عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية والذي يشكل الحل الوحيد والموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وقالت السيدة بايبو تيمون إن “جمهورية افريقيا الوسطى تقف دائما إلى جانب المملكة المغربية والجهود التي تبذلها من أجل إيجاد حل قوي وسلمي”، مضيفة أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يشكل “حلا سلميا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة”.
ولم تفت السيدة بايبو تيمون الإشادة بالعلاقات “الممتازة” التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية إفريقيا الوسطى.
6 تعليقات
تربطنا علاقة صداقة قوية مع أفريقيا الوسطى ومع معظم دول أفريقيا وهذا ما جعل هذه الدول تؤيد دعمها في موقفها التابث تجاه الصحراء المغربية.
الصحراء مغربية احبوا أم كريهوا الحمدلله الكل يعترف بأن الصحراء مغربية.
الواقع ان المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها والحل الوحيد هو الحكم الذاتي.
من اجل فك النزاعات بين الجزائر والمغرب هو الحكم الذاتي في قضية الصحراء المغربية.
الصحراء مغربية الى ان يرث الله الأرض ومن عليها وسندافع عنها إلى آخر عرق ينبض في قلوبنا وشعارنا الله الوطن الملك .
بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سننتصر بإذن الله على العدو ونسترجع جميع اراضينا المغتصبة من طرف الاستعمار الإسباني سبتة ومليلية والجزر مع فك النزاعات مع الجزائر بالحل الوحيد هو الحكم الذاتي وانتهى الكلام.