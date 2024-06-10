مديرية الأمن تتفاعل مع فيديو لشخص يدعي تعرضه للابتزاز من طرف رجل أمن

2024-06-10 / 22:03
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أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها اطلعت على شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يدعي أنه تعرض للابتزاز من طرف أحد عناصر الشرطة بدعوى أنه يشكل موضوع بحث قضائي في قضية زجرية

.وأكدت المديرية، في بيان حقيقة عممته اليوم الاثنين (10 يونيو)، أنه تفاعلا مع ما جاء في الشريط المرجعي، تم استقبال الشخص الذي يظهر في هذا الشريط، بمقر ولاية أمن فاس من طرف والي الأمن، حيث بسط تظلمه، وتم تلقي شكايته في الموضوع

.وبالموازاة مع هذا الاستقبال، يضيف البيان ذاته، فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية

.وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني على حرصها على توضيح هذه المعطيات، مجددة التذكير على “تفاعلها الجدي والإيجابي مع ما يتم تناوله إعلاميا من قضايا تتصل بالشأن الأمني”.

2024-06-10 / 22:03
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‫6 تعليقات

  6. انا دائما لا أجد وجها للمقارنة بين ردود افعال مديرية الامن الوطني التي تتميز بالشفافية و التجاوب مع كل تظلم او حادثة كما التواصل مع الراي و بين مثل مندوبية السجون التي أكاد أجزم انك قليلا ما تجد فيما يخرج من هنا و هناك من شكايات و تنديد بوضع او معاملة الا النفي و التهديد بالمتابعة.

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