“مكتب السكك” يطلق برنامج عيد الأضحى

هبة بريس /. الرباط

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن إطلاق برنامج رحلات خاصة لمواكبة تنقلات المسافرين “في أحسن ظروف الراحة والسلامة” خلال فترة عيد الأضحى، ابتداءً من الأربعاء 12 يونيو إلى غاية الأحد 23 من الشهر الجاري.

و أصدر المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجه الخاص بسير القطارات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، خلال الفترة المذكورة؛ بهدف تأمين نقل المسافرين في أحسن ظروف الراحة والسلامة وتحسبا للحركة الدؤوبة للمسافرين خلال هذه الفترة.

وجاء في بلاغ للمكتب اعلاه أن البرنامج يتضمن برمجة قطارات إضافية تصل إلى حوالي 240 قطارًا في اليوم، تغطي مجمل الشبكة، مع تعزيز العرض على المحاور الرئيسية للشبكة، من خلال برمجة قطارت “البراق” على مدار الساعة طوال اليوم؛ وذلك لربط مدينة طنجة بالقنيطرة والرباط والدار البيضاء من الساعة 7 صباحًا إلى غاية 10 مساءً (خلال أيام الذروة)، مع الرفع من عدد المقاعد خلال فترات الذروة