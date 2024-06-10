تصفيات المونديال.. صلاح ينقذ “الفراعنة” بمواجهة غينيا بيساو

2024-06-10 / 19:35
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هبة بريس / رياضة

أنقذ مهاجم ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، منتخب بلاده مصر من الخسارة أمام مضيفتها غينيا بيساو بتسجيله هدف التعادل 1-1، الاثنين، على ملعب 24 سبتمبر في بيساو في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ضمن التصفيات الأفريقية لمونديال 2026.

وتقدمت غينيا بيساو بهدف لمهاجم ليون الفرنسي ماما بالديه في الدقيقة 41، وأدرك صلاح التعادل للفراعنة في الدقيقة 70.

وهو التعادل الأول لمصر بعد ثلاثة انتصارات متتالية فعززت موقعها في الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو الثانية مؤقتا بانتظار مباراة بوركينا فاسو وسيراليون (4 نقاط لكل منهما)، المقررة لاحقا في العاصمة المالية باماكو.

2024-06-10 / 19:35
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