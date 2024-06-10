تحذير إسباني من فلفل مستورد من المغرب به ” مبيدات حشرية”
سارع نظام الإنذار للأغذية والأعلاف (RASFF)، الى اطلاق تحذير خصه للفلفل المغربي مدعيا وجود مبيدات حشرية فيه
وصنفت السلطات الأوروبية التحذير بأنه « خطير » نظرًا لخطر تناول الأطعمة الملوثة بهذين المبيدين.
“صحيفة لاراثون” التي تناولت الموضوع قالت إن التحذير الصادر بتاريخ 6 يونيو يُشير إلى اكتشاف كلوربيريفوس وفينازاكوين في الفلفل الحلو المزروع في المغرب
وكما هو معلوم . ففي الأول من مايو الماضي، أصدر نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف تحذيرًا بشأن وجود كلوربيريفوس في الفلفل.
و أشارت برلمانية في سؤال كتابي حينها أن هذا الأمر يضر بسمعة المغرب في مجال تسويق المنتجات الفلاحية نحو الخارج، كما يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطن المغربي الذي يستهلك هذا المنتوج بشكل كبير دون علم بوجود مواد تضر بصحته.
11 تعليقات
لا بالعكس فالصيف الفلفل الاوربي يغزو المغرب..
والفلفل الأسترالي؟ والاوروبي لا حديث عنه ..
لخير خير بلادنا لحروها جدودنا ولينا نشوفوها منكلوها ..
ترجع عندنا نشريوها بالثمن واخا يكون فيهآ السم ..
والفلفل السعودي والإمراتي يغزو السوق الوطنية ..
اللهم بارك وزد في ذالك خيرات بلادنا نحيد عليها ..
اذن اذا كان هؤلاء المشوشون الاسبان يعرفون بأن المنتوج الفلاحي المغربي يه ضرر للصحة….فهم من ادخل هدا الفيروس للمغرب وزرعه في تحد ضيعات فلاحية مغربية لكي يضرون بالفلاحة في المغرب بصفة عامة!!! اتمنى من السلطات المعنية في بلادنا بمتابعة هؤلاء متابعة قظاءية حتى تنكشف الحقيقة.
اما المنتوج الموجه للسوق الداخلي لا نعلم ما به. لم نسمع يوما من الايام انذار وطني ولو مرة واحدة هذا غريب.
كعادتهم. الكذب على المنتوجات الفلاحية المغربية. سبق أن بدؤوا بمهاجمة الفراولة. تم اللحوم. زيت الزيتون. واليوم جاء دور الفلفل. على المزارعين المغاربة البحث عن أسواق جديدة من غير السوق الإسبانية او الفرنسية.
أردت يوما شراء نعناع من حانوت في بروكسل و سألت البائع هل النعناع مستورد من المغرب فأجابني: نعم و لكنه ليس مرشوشا بالمبيدات. قلت : كيف عرفت؟ أجاب: المموّن أخبرني بذلك. قال لي ذات يوم: هل تريد النعناع أم لا؟ لقد تأخرت في الطلب. قل لي رجاء في أقرب وقت حتى لا أرشه و أسوقه في المغرب. إذا كنت ستأخذه فلن أرشه لأنه لن يمر عبر حدود شين غين إذا تم رشه بالمبيدات. أقسم بالله العظيم أن ما ذكرته الآن صحيح و ليس فيه زيادة أو مبالغة.
تصحيح من فضلكم
أردت يوما شراء نعناع من حانوت في بروكسل و سألت البائع هل النعناع مستورد من المغرب فأجابني: نعم و لكنه ليس مرشوشا بالمبيدات. قلت : كيف عرفت؟ أجاب: المموّن أخبرني بذلك. قال لي ذات يوم: هل تريد النعناع أم لا؟ لقد تأخرت في الطلب. قل لي رجاء في أقرب وقت حتى لا أرشه و إلا سأرشه وأسوقه في المغرب. إذا كنت ستأخذه فلن أرشه لأنه لن يمر عبر حدود شين غين إذا تم رشه بالمبيدات. أقسم بالله العظيم أن ما ذكرته الآن صحيح و ليس فيه زيادة أو مبالغة.