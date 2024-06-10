تحذير إسباني من فلفل مستورد من المغرب به ” مبيدات حشرية”

سارع نظام الإنذار للأغذية والأعلاف (RASFF)، الى اطلاق تحذير خصه للفلفل المغربي مدعيا وجود مبيدات حشرية فيه

وصنفت السلطات الأوروبية التحذير بأنه « خطير » نظرًا لخطر تناول الأطعمة الملوثة بهذين المبيدين.

“صحيفة لاراثون” التي تناولت الموضوع قالت إن التحذير الصادر بتاريخ 6 يونيو يُشير إلى اكتشاف كلوربيريفوس وفينازاكوين في الفلفل الحلو المزروع في المغرب

وكما هو معلوم . ففي الأول من مايو الماضي، أصدر نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف تحذيرًا بشأن وجود كلوربيريفوس في الفلفل.

و أشارت برلمانية في سؤال كتابي حينها أن هذا الأمر يضر بسمعة المغرب في مجال تسويق المنتجات الفلاحية نحو الخارج، كما يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطن المغربي الذي يستهلك هذا المنتوج بشكل كبير دون علم بوجود مواد تضر بصحته.