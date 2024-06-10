بوريطة يستقبل وزيرة خارجية إفريقيا الوسطى حاملة رسالة خطية إلى الملك

هبة بريس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج، سيلفي بايبو-تيمون، حاملة رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، السيد فوستان أرشانغ – تواديرا.

وأشادت السيدة بايبو-تيمون، خلال ندوة صحافية عقب هذا اللقاء، بـ”التعاون الممتاز الذي يجمع المملكة المغربية وجمهورية إفريقيا الوسطى منذ أمد طويل”، مؤكدة أن هذا التعاون ليس وديا فحسب، بل هو أخوي أيضا.

كما اغتنمت الفرصة للإعراب عن خالص شكرها للمملكة المغربية على مختلف أشكال دعمها للجهود التي تبذلها جمهورية إفريقيا الوسطى في إطار مسلسل الخروج من الأزمة.

وأعربت الوزيرة عن إرادة بلادها لمواصلة توطيد العلاقات الممتازة بين المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى، وفقا لتوجيهات قائدي البلدين.