مولاي الحسن يعطي انطلاقة بناء أكبر محطة في إفريقيا لتحلية مياه البحر

2024-06-10 / 17:10
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أشرف الأمير الجليل مولاي الحسن علي إعطاء انذااق بناء و تشييد أكبر محطة لتحلية المياه بالقارة السمراء و واحدة من أضخم المنشآت المائية في العالم.

و في هذا الصدد، أعطى ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الاثنين بجماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة، انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، عند الانتهاء من إنجازها، بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، ستستفيد منها ساكنة يقدر تعدادها بـ 7,5 ملايين شخص.

و يندرج هذا المشروع في إطار العناية التي يوليها الملك محمد السادس للقضية الاستراتيجية للماء، لا سيما في السياق الحالي الذي يتسم بندرة ملحوظة في التساقطات وضغط كبير على الموارد المائية التقليدية في مختلف جهات المملكة.

*التفاصيل في مقال لاحق

2024-06-10 / 17:10
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