MADRID, SPAIN - JANUARY 31: A Real madrid flag flutters displayed at a merchandaising stall at Estadio Santiago Bernabeu outdoors before the La Liga match between Real Madrid CF and Real Sociedad de Futbol on January 31, 2015 in Madrid, Spain. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

ريال مدريد ينفي تصريحات مدربه ويؤكد مشاركته في مونديال الأندية

2024-06-10 / 16:16
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هبة بريس – وكالات

نفى نادي ريال مدريد الإسباني، الخبر الذي أوردته صحيفة إيطالية، على لسان مدرب النادي الملكي كارلو أنشيلوتي، والذي صرح أن النادي لن يشارك في كأس العالم للأندية الجديدة.

وأعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم، عبر بلاغ رسمي، أنه “لم يشكك في أي لحظة بمشاركته في كأس العالم للأندية الجديدة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في موسم 2024-2025.”

لذلك، يضيف النادي الملكي، “سيتنافس نادينا، كما هو مخطط له، في هذه المسابقة الرسمية التي نُقبل عليها بكل فخر وبأقصى قدر من الحماس لنجعل الملايين من جماهيرنا حول العالم يحلمون مرة أخرى بلقب جديد”.

بدوره، سارع أنشيلوتي للتأكيد عبر حسابه على “إكس” المشاركة أن كلامه في المقابلة الصحافية أسيء تفسيره، مضيفاً “إمكانية خوض مثل هذه البطولة هي فرصة لمواصلة القتال من أجل الجوائز الكبرى مع ريال مدريد”.

2024-06-10 / 16:16
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