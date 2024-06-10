إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي على طاولة الحكومة

2024-06-10 / 15:53
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هبة بريس

ينعقد، الأربعاء، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين، يقضي الأول منهما بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، والثاني بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

2024-06-10 / 15:53
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