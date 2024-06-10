فدوى الطالب: “فعمري 40 سنة وكيقولو عليا بايرة”
هبة بريس – فن
بطريقة ساخرة، علقت الفنانة المغربية فدوى الطالب، على تعليقات الجمهور بخصوص سنها ووضعها الاجتماعي.
وقالت فدوى الطالب: “فعمري 40 سنة وكيقولو عليا بايرة حيت مامزوجاش..انا مكتهمنيش هضرا ديال الناس حيت فالأخير كل واحد كياخد داكشي لي مكتاب ليه ويلا مكتابش نتزوج حتى للجنة”.
وفي سياق متصل، كشفت نجمة “فاتي وصلاح”، خلال مرورها ضيفة على برنامج “المواجهة مع بلال مرميد”، تعرضها للتحرش خلال بدايتها الفنية، مشيرة الى أنها “رفضت استغلالها من البعض الذين لم يروها ممثلة في البداية ولكن شيئا آخر”
3 تعليقات
عند اليهود المغاربة واحد الوقت البنت الي وصلت 16 العام ولم تتزوج يقولون عنها بايرة. أما عن سن 40 سنة فاتك القطار.
راك عاد بزا خصوصا اذا كان عاد ما زال عندك الامل باش تولدي
آش من طريق سلكتي حتى وصلتي لهذا السن .
بنات الناس عارفين الطريق الصحيحة للوصول.