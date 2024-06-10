بسبب امتحانات البكالوريا.. تلميذة تنهي حياتها بآسفي

2024-06-10 / 15:05
11

هبة بريس

أقدمت تلميذة بمدينة آسفي، على إلقاء نفسها بشاطئ اموني، بسبب امتحانات البكالوريا.

وحسب مصدر محلي، فقد ضبطت العناصر المكلفة بالحراسة، الهالكة في حالة غش صباح يومه الاثنين، ما دفعهم الى سحب ورقة الامتحان منها وطردها خارج المؤسسة.

وأضاف ذات المصدر، أن الهالكة غادرت المؤسسة في حالة انهيار، متوجهة الى الشاطئ حيث ألقت بنفسها.

وتابع المصدر ذاته، أن مصالح الوقاية المدنية انتشلت جثة الهالكة من البحر قبل نقلها الى مستودع الأموات وفتح تحقيق في الواقعة.

2024-06-10 / 15:05
11

مقالات ذات صلة

جريمة بشعة بمصر.. اغتصاب جماعي لفتاة معاقة ذهنيا بنهار رمضان

تارودانت : اعتداء جنسي على فتاة يفجر حقائق صادمة…

2024-06-08 / 12:13

بركان .. حريق يلتهم 25 هكتارا من الغطاء الغابوي…

2024-06-07 / 14:15

جثة اسباني داخل سيارة ضواحي طنجة تستنفر الدرك

2024-06-06 / 19:39

صفرو.. حريق مهول يخلف خسائر كبيرة بعمارة سكنية

2024-06-06 / 16:22

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فاس إلى 5 وفيات و37…

2024-06-06 / 12:22

إصابة دركي من فرقة الدراجين في حادث سير ببنسودة…

2024-06-06 / 00:26

السجن بين المؤبد و 20 سنة لقاتلي مفتش شرطة…

2024-06-05 / 23:03

حريق فاس .. 4 وفيات و25 مصاب في حصيلة…

2024-06-05 / 22:19

النيران تلتهم قيسارية بفاس و الحريق يجهز على محلات…

2024-06-05 / 21:49

تارودانت: تجار مخدرات يوظفون أطفالا ويحولون ”مقبرة” لمخزن للممنوعات

2024-06-05 / 14:47

‫11 تعليقات

  10. وجب على المؤسسات التعليمية استدعاء أولياء التلاميذ الدين وجدوا في حالة غش عوض طردهم من الامتحان مباشرة للشارع ( حالة المرحومة, تلميذة أسفي )

    رد

  11. هدا ماشي حل عندما تضبط أحد ينقل في الإمتحان وتسحب منو ورقته وتطرده من الفصل هدا الفعل يساهم في انتحار التلميد أو التلميدة .الحل هو إعطيه صفر و ما تطرده .أخويا هاد الناس ما عرفناهمش كيفاش كيفكروا .ها هم الآن تسببو في إنتحار التلميذه

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى