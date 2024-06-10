بسبب امتحانات البكالوريا.. تلميذة تنهي حياتها بآسفي
هبة بريس
أقدمت تلميذة بمدينة آسفي، على إلقاء نفسها بشاطئ اموني، بسبب امتحانات البكالوريا.
وحسب مصدر محلي، فقد ضبطت العناصر المكلفة بالحراسة، الهالكة في حالة غش صباح يومه الاثنين، ما دفعهم الى سحب ورقة الامتحان منها وطردها خارج المؤسسة.
وأضاف ذات المصدر، أن الهالكة غادرت المؤسسة في حالة انهيار، متوجهة الى الشاطئ حيث ألقت بنفسها.
وتابع المصدر ذاته، أن مصالح الوقاية المدنية انتشلت جثة الهالكة من البحر قبل نقلها الى مستودع الأموات وفتح تحقيق في الواقعة.
11 تعليقات
لاحول ولاقوة الى بألله ألعلي ألعظيم
لاحول ولاقوة الا بالله
خلیوني نغش ولا نقتل راسي
الله يرحمها يارب
الله ارحمها ويغفر ليها يارب
الله يرحمه ويغفر ليها
جيل غريب… أصبح يعتقد الغش حقا مكتسبا،
انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
الله يرحمها ويغفر ليها
وجب على المؤسسات التعليمية استدعاء أولياء التلاميذ الدين وجدوا في حالة غش عوض طردهم من الامتحان مباشرة للشارع ( حالة المرحومة, تلميذة أسفي )
هدا ماشي حل عندما تضبط أحد ينقل في الإمتحان وتسحب منو ورقته وتطرده من الفصل هدا الفعل يساهم في انتحار التلميد أو التلميدة .الحل هو إعطيه صفر و ما تطرده .أخويا هاد الناس ما عرفناهمش كيفاش كيفكروا .ها هم الآن تسببو في إنتحار التلميذه