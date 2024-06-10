الكلايبي لهبة بريس: “ما وقع بمقاطعة عين السبع سابقة في تاريخ المغرب”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

توصل صباح اليوم الإثنين، أعضاء مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، بدعوة لحضور أشغال دورة اسثتنائية للمجلس، وفق وثيقة تتوفر هبة بريس على نسخة منها.

هاته الدورة الاستثنائية تقرر عقدها يوم الجمعة 14 يونيو 2024 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر المقاطعة، و يتضمن جدول أعمالها أربعة نقاط رئيسية.

هاته النقاط هي تحويلات في بعض فصول المخصص، و تشكيل لجنة موضوعاتية لتتبع المشاريع المبرمجة بتراب مقاطعة عين السبع، ثم رفع ملتمس إلى مجلس جماعة الدار البيضاء قصد اقتناء الوعاء العقاري لسينما الفرح بدار لمان من أجل إنجاز مسرح للقرب، و أخيرا هدم وإعادة بناء مدرجات المركب الرياضي عباس كورة.

عقد دورة في هذا التوقيت و بهذا الشكل لم يرق لأعضاء المقاطعة، و من بينهم كريم الكلايبي الذي هو في ذات الوقت عضو بمجلس المدينة و الذي خص هبة بريس بتصريح خاص في هذا الموضوع.

و أكد الكلايبي بأن ما وقع في مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء هو سابقة في تاريخ المغرب، قائلا: “هادي راه سابقة في تاريخ المغرب، رئيس مقاطعة تينوض الصباح و كايدير دورة اسثتنائية بلا ما يرجع للمكتب المسير و دون استشارته”.

و أضاف كريم الكلايبي: “جدول الأعمال وضعه الرئيس لوحده، و شكل لجنة للمالية دون علم رئيس لجنة المالية بالمقاطعة، و هو ما يعتبر تحديا سافر للقوانين و بالأخص المادة 113/14 و ضرب لجميع القوانين و الأنظمة المعمول بها و للنظام الداخلي كذلك”.