أنشيلوتي: “ريال مدريد لن يشارك في مونديال الأندية”

2024-06-10 / 13:02
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هبة بريس – وكالات

كشف المدرب الإيطالي الفذ كارلو أنشيلوتي أن فريقه ريال مدريد الإسباني، المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، لن يشارك في مونديال الأندية بحلته الجديدة الموسعة العام المقبل، وذلك لأسباب تتعلق بالجوائز المالية التي سيمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وخلافاً للأندية الإنكليزية التي تتذمّر من برنامج مونديال الأندية بحلته الموسعة وما يفرضه من إرهاق إضافي على اللاعبين، يرفض أنشيلوتي مشاركة ريال في البطولة المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقاً، لأسباب تتعلق بما سيجنيه النادي الملكي من جوائز مالية.

وقال أنشيلوتي في مقابلة مع صحيفة “إل جورنالي” الإيطالية نُشِرت الإثنين في عيد ميلاده الخامس والستين “عليه أن ينسى (فيفا مشاركة ريال). اللاعبون والأندية لن يشاركوا في هذه البطولة. مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو، وفيفا يريد أن يعطينا هذا المبلغ عن البطولة بأكملها. كلا”.

وتابع “على غرارنا، سترفض أندية أخرى هذه الدعوة (للمشاركة)”.

2024-06-10 / 13:02
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