غلاء الأسعار يدفع عددا كبيرا من الأسر لاقتناء “عتروس” عوض الخروف

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل أسعار أضاحي العيد ارتفاعها المضطرد مع اقتراب يوم النحر، حيث انتقل سعر سلالة الصردي كمثال من 83 درهم إلى 85 درهما للكيلوغرام الواحد في بعض الأسواق.

و مع ارتفاع أسعار سلالات الصردي و الدمان و بني كيل و البركي و تمحضيت و كذلك السلالات الأجنبية و في مقدمتها الإسبانية و الرومانية، بات عدد كبيرا من المغاربة يفضل اقتناء “عتروس” عوض كبش.

و في هذا الصدد، لوحظ إقبال كبير على باعة الماعز في الأسواق الأسبوعية و “الرحبات” التي تم إحداثها ضواحي الدار البيضاء، خاصة أن عديد الأسر أضحت تفضل ذبح الماعز على الغنم لما لها من فوائد صحية خاصة للذين يعانون من أمراض السكري و السمنة الزائدة و الكوليسترول.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن أسعار الماعز في المتوسط تبلغ ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف درهم، حسب النوع و الجودة و الوزن، فيما متوسط اقتناء خروف في الوقت الراهن يفرض على الأقل دفع مبلغ 3500 إلى 4000 درهم كأضعف الإيمان.