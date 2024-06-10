تقرير.. حوالي 56,4% من “الزوافرية” لا يمارسون شعائر عيد الأضحى في المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يقترب عيد الأضحى رويدا رويدا، و معه أصبح الموضوع السائد و الأكثر تداولا في كل مناطق المملكة هو “حولي العيد” ، بينما السؤال الأكثر رواجا هاته الأيام هو “واش شريتي حولي العيد؟”.

العيد الذي يتميز بخصوصيات متفردة في المغرب، و يحافظ المغاربة على شعائره الدقيقة رغم بروز بعض الفئات في السنوات الأخيرة التي تفضل عدم نحر الأضحية أو السفر عوض تأدية هاته السنة التي دأب عليها المغاربة.

و في هذا الصدد، صدر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط أكد بأن أكثر من نصف “الزوافرية” أي الأسر المكونة من شخص واحد لا يؤدون شعيرة الأضحية كما هو معروف في بلادنا.

و أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، وفقا لنتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر أن حوالي 12,6% فقط من الأسر المغربية من لا تمارس هذه الشعيرة.

و وفق ذات التقرير، فإن عدم ممارسة الأسر لشعيرة الأضحية ترتفع مع ارتفاع مستوى المعيشة والمستوى التعليمي لرب الأسرة و كذلك الوسط الذي تنتمي له الأسرة، حيث أن من لا يؤدون شعيرة عيد الأضحى في المدن أكثر من العائلات التي هي في القرى.

كما أن حوالي 25,1% من الأسر الميسورة لا تقوم بممارسة شعيرة عيد الأضحى، فيما نسبة عدم ممارسة طقوس العيد تصل لحوالي 20,1% بالنسبة لأرباب الأسر الذين يتوفرون على مستوى تعليم عالي، علما أن عددا كبيرا من الشباب الآن و خاصة الإناث لم تعد طقوس العيد تغريهم بنفس ابشكل الذي كان سابقا لدرجة أن أغلبهم بات يفضل السفر على مشاهدة طقوس الذبح و الدم و ما يرافق العيد من عادات.