عيد الأضحى.. صرف معاشات المتقاعدين يوم 13 يونيو

2024-06-10 / 11:55
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هبة بريس

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، صرف معاشات المتقاعدين قبل عيد الأضحى، وذلك ابتداء من يوم 13 يونيو الجاري.

وذكر بلاغ للصندوق، أنه “بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سيتم بصفة استثنائية صرف معاشات المتقاعدين وذوي الحقوق ابتداء من يوم الخميس 13 يونيو الجاري، وذلك لتمكينهم وأسرهم من الاحتفال بهذه المناسبة الدينية في أحسن الظروف”.

2024-06-10 / 11:55
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تعليق واحد

  1. عوض أن تساهموا بمنحة لمساعدة المتقاعدين إلتجأتم إلى تقديم المعاشات. مما سيجعل المتقاعدين سيعانون لمدة شهرين في انتظار معاشاتهم. ستزيدون لطين بلة.

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