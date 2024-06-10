مقهى للشيشة بمراكش تثير استياء الساكنة ومطالب بتدخل الجهات المسؤولة

هبة بريس – مراكش

في كل مرة يعود الحديث عن بعض مقاهي الشيشة المنتشرة بمدينة مراكش التي اضحت تبيح استعمال كل الممنوعات الشيء الذي اصبح يقلق راحة المجتمع المدني خصوصا ونحن مقبلون على فصل الصيف حيث يزداد عدد الوافدين وتتعدد الاشتباكات والفوضى فيسقط الاحترام وتعم كل الممارسات المخلة بالحياء االشيء الذي يثير استياء الساكنة والمحيط .

واذا كان الحديث عن هذه المقاهي يتكرر بين الفينة والأخرى فهذه المرة ؛ الحديث يتوجه نحو مقهى للشيشة متواجدة بمرآب عمارة بشارع ابو بكر الصديق امام مجلس مقاطعة كليز و مقر الملحقة الادارية الحي الشتوي، غير بعيد عن مقر الفرقة الجهوية لمديرية مراقبة التراب الوطني.

هذه المقهى اصبحت ملجأ لكل الشابات والشباب الراغبين في الحصول على مختلف انواع المخدرات ك“أكسيد نيتروز” او “غاز الضحك” والكحول التي تقدم في قنينات الماء المعدني بمبالغ مالية مهمة رغم أنها مقهى لا تتوفر على اي ترخيص يخول لها الخمور فمابالك بالمخدرات.

وحول نفس المقهى ؛ فالنداءات لا تتوقف والشكايات مستمرة وموجهة للمسؤلين بالمدينة من قبل ساكنة العمارة وكذلك من قبل صاحب فندق مجاور من اجل حمايتهم وضمان راحتهم حيث الضجيج والصخب لا يتوقفان الا مع بزوغ الصباح