عشرات المشاريع السكنية تنبت ضواحي الدار البيضاء و أسعار العقار ترتفع

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أينما وليت وجهك على امتداد المسافة الرابطة بين الدار البيضاء و المحمدية إلا و يسترعي انتباهك منظر المشاريع السكنية التي نبتت كالفطر ضواحي العاصمة الاقتصادية.

عشرات التجمعات السكنية الضخمة تم تشييدها في ظرف زمني قياسي سواءا بمنطقة البرنوصي أو زناتة أو تيط مليل و عين حرودة و كذلك بالمحمدية و بني يخلف و الشلالات و غيرهم.

مشاريع سكنية أغلبها يتعلق بالسكن الاقتصادي، حيث أن ألوانها و تسمياتها و الشركات المشرفة على بنائها تتنوع و تختلف، لكنها تتوحد جميعا في شكلها الخارجي الذي يطرح أكثر من علامة استفهام خاصة فيما يتعلق بمدى احترامها لشروط السكن اللائق و دفاتر التحملات و كذا البنية التحتية المفترض توفرها في مثل هاته المشاريع.

موازاة مع ذلك، شهدت أسعار العقارات ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة و هو الأمر الذي زكاه تقرير لبنك المغرب و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

و حسب مذكرة صادرة عن المؤسستين فقد سجل مؤشر الأصول العقارية ارتفاعا خلال السنة الجارية، و ذلك بزيادة قاربت 0,8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

و استنادا لذات المعطيات، فهذا الارتفاع لم يتعلق بالشقق الموجهة للسكن فقط و إنما كذلك البقع الأرضية التي شهدت أسعارها بدورها ارتفاعا ملحوظا تجاوز 1,2 في المئة.

و يعود سبب الزيادة في أسعار العقارات لكثرة الطلب عليها، خاصة مع إطلاق برنامج دعم السكن الذي أقرته الحكومة استجابة للتوجيهات الملكية، حيث تم وضع الآلاف من طلبات الاستفادة في فترة وجيزة.