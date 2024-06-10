بدون تأشيرة.. تفاصيل 6 رحلات أسبوعية بين البيضاء و ساو باولو والتذاكر بداية من الأربعاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد فترة توقف قاربت الأربع سنوات، سيعود الربط الجوي المباشر بين المغرب و البرازيل و ذلك ضمن استراتيجية المملكة لربط مطارات المدن المغربية بشكل مباشر مع مختلف دول العالم.

و سيصبح بإمكان البرازيليين زيارة المغرب على متن خط جوي مباشر بين ساو باولو و الدار البيضاء، و هو الأمر ذاته للمغاربة الراغبين في زيارة بلد الشواطئ الساحرة خاصة أن جواز السفر المغربي يسمح بدخول دولة البرازيل دون الحاجة للحصول على تأشيرة.

و حسب ما أكدته الخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن الربط الجوي بين المغرب و البرازيل، فقد تم برمجة ست رحلات أسبوعية بين الدار البيضاء و ساو باولو، ثلاثة تنطلق من المغرب و مثلها من البرازيل، و سيشرع في بيع التذاكر بداية من يوم الأربعاء 12 يونيو 2024.

و ستتم هاته الرحلات انطلاقا من الدار البيضاء أيام الإثنين والخميس والسبت، ابتداء من الساعة الرابعة و40 دقيقة بعد الزوال (حسب التوقيت المحلي)، لتصل إلى ساو باولو على الساعة العاشرة و20 دقيقة مساء (حسب التوقيت المحلي).

فيما تم برمجة الرحلات من ساو باولو نحو المغرب أيام الثلاثاء والجمعة والأحد في تمام منتصف الليل و20 دقيقة (حسب التوقيت المحلي)، لتحط الرحال بالدار البيضاء على الساعة الواحدة و15 دقيقة بعد الزوال.

و سيتم تشغيل هذه الرحلات على متن طائرات بوينغ 787 دريملاينر، وهي طائرات متطورة من الجيل الجديد، توفر أعلى مستويات الراحة والسلامة للمسافرين، وهي صديقة للبيئة بمساهمتها في تقليص البصمة الكربونية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن إعادة إطلاق هذا الخط الجوي تندرج في إطار التطور الذي تعرفه الشركة الوطنية وسعيها إلى مواكبة الأوراش الكبرى للمملكة، ولاسيما تلك المرتبطة بالحدث الرياضي العالمي الكبير المزمع تنظيمه من طرف كل من المغرب، وإسبانيا والبرتغال، والمتمثل في كأس العالم لكرة القدم 2030.