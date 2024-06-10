اليمين الفرنسي يرشح بارديلا لمنصب رئيس الوزراء

هبة بريس – وكالات

أعلن حزب التجمع الوطني الفرنسي (اليمين المتطرف) اليوم ترشيح رئيسه جوردان بارديلا لمنصب رئيس الوزراء في فرنسا.

وقال نائب رئيس الحزب سيباستيان شونو في تصريحات نقلتها وكالة “فرانس برس” إنّ بارديلا، الذي ترأس قائمة حزبه في الانتخابات البرلمانية الأوروبية سيكون مرشح الحزب لرئاسة الحكومة المقبلة.

ويتزعّم جوردان بارديلا حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، الذي فاز في الانتخابات الأوروبية، بنسبة 31.5% من الأصوات.