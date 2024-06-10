الفنانة زينب أسامة تكشف سبب تعرضها للإجهاض

هبة بريس – فن

كشفت الفنانة زينب أسامة، سبب تعرضها للاجهاض وفقدان جنينها في شهره السادس.

وقالت زينب في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”: “ماشي ساهل حيت دوزت شي حوايج منين نقدر نعاودهوم ليكم غادي نعاودهم باش شي ناس آخرين يستافدوا حيت أنا جاني تسمم الحمل، يمكن شي ناس يجيهوم هادشي هادي ولكن راه صعيب..الألم النفسي قاتل جدا”.

وأضافت: “الحمد لله انا دبا حسن بزاف..غير هو مزال مرة مرة كيجيوني حالات نفسية..وكنتمنى حتى واحد ميوقع ليه بحال هادشي”.