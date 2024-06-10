الجزائر ..شوارما ودجاج محفوظ بمحلول حفظ الجثـ ـث
اهتز الرأي العام الجزائري على وقع فضيحة صحية, بعدما اوقفت مصالح الشرطة بوهران, أهم موزعي اللحوم المحضرة الموجهة لمطاعم الشاورما بالولاية، متورطا في الغش وتسويق منتجات ملوثة بمادة مسرطنة تهدد الصحة العمومية.
وحسب وسائل اعلام جزائرية يتعلق الأمر بشخص أربعيني قام باستغلال ورشة سرية شاسعة تقع بمنطقة الحاسي في تقطيع وتتبيل اللحوم البيضاء، لغرض توزيعها جاهزة للشواء على نطاق واسع من محلات الأكل الخفيف ومطاعم الشاورما بوهران.
وبعد تفتيش المكان تم العثور على كمية معتبرة من محلول حفظ الجثث (ماء لافال)، كان يستعملها المعني في إخفاء روائح منتجاته من اللحوم المتعفنة، حيث كان يضيف التوابل للحد من روائح تفسخها وتحللها الكريهة و كما كان يستعين بمحلول حفظ الجثث الذي كان يرش به دائما اللحوم الفاسدة لحد التشبع، حتى تبدو بمظهر ورائحة الدجاج الطازج.
وأسفرت هذه العملية النوعية عن حجز ما وزنه 467 كيلوغرام من اللحوم البيضاء من نوع الدجاج، غير صالحة إطلاقا للاستهلاك البشري، و3 دلاء معبأة بمادة كيميائية محظورة، تعرّف المختصون في عين المكان عليها مباشرة من خلال رائحتها النفاثة المميزة على كونها ماء – لافال -، حيث قدّرت السعة الإجمالية لتلك المادة بأكثر من 6 لترات.
11 تعليقات
On s en fout de ce qui se passe en algerie.
لا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم وصل بهم الحد إلى استعمال محلول حفظ الجثت في استعماله في الشوارما اللهم هذا منكر في حق صحة البشر.
محلول حفظ الجثث يهدد بصحة الإنسان حيث يكون ملوث بمادة مسرطنة فكيف يعقل استعماله في مطاعم الشورمة حسبنا الله ونعم الوكيل .
يجب على السلطات الجزائرية اتخاذ الإجراءات اللازمة وإغلاق جميع المطاعم الشوارما من حماية صحة المواطنين .
الورشات السرية التي تستعمل لهذا الغرض في تبليل اللحوم وتقطيعها وتوزيعها جاهزة للشواء على المحلات الأكلات يجب مراقبتها.
يجب الوصول إلى صاحب الورشة والتحقق معه من اجل تفادي ذلك وحماية المستهلك.
حتى لا نعرف جودة الشوارما يقوم صاحب المطعم باستعمال التوابل الخاصة ويقوم برشها باستعانته بمحلول حفظ الجثث حتى تبدو بمظهر رائع ورائحة مميزة جدا ومذاق رائع ويقول المثل(خانز وبنين)
انا الحمد لله عفت ماكلة الزنقة بجميع انواعها الله الناس جميع متبقاش تاكل فالزنقة واخا يديرو البيض ومطيشة
لي مازال كياكل على برا راه كيقلب على الموت .
مهما كان البلاصة لي كتاكلو فيها
ناري سنو كيوكلو لعباد الله غير الله يستر او صافي
تحية وتقدير لكل الناس لي ياكلو على برا