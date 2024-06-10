دقائق بعد انطلاقه.. تسريب امتحانات البكالوريا
هبة بريس – الرباط
دقائق قليلة بعد انطلاقه، نشرت عدد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورا لامتحانات البكالوريا.
وانتشرت أوراق امتحانات اللغة العربية والفيزياء والكيمياء، صباح يومه الاثنين، كالنار في الهشيم، بحسابات وصفحات ومجموعات “فيسبوكية”.
واستغرب عدد من النشطاء، مما وصفوه بـ”التساهل” مع المترشحين وعدم تشديد عملية الحراسة ما مكنهم من “تصوير أوراق امتحاناتهم وطلب الأجوبة”.
واعتبر النشطاء، أن تسريب الامتحانات وتداول أجوبتها بمواقع التواصل الاجتماعي، يضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لوضع خ حد لهذا التجاوز الخطير.
47 تعليقات
يجب إسناد الحراسة إلى الجيش لانه صارم ومنضبط.ولم لا ان اردنا فعلا تكافؤا للفرص
الغاشاشون يغش أنفسهم العرب يغشو و أكبر من دلك غش [غزة] الشعب صالح ولا حكام صالحون و الى الله الشكوى
لكي الله يا غزة
«وكان حقا علينا نصر المومنين»
التجاوزات تبدا من باب المٶسسة والاساتذة المكلفون بالحراسة يدخلون في مشاحنات مع التلاميذ بل غالبا ما يتعرضون للتهديد داخل الاقسام مع العلم ان البعض يدخلون الی الامتحان بنية الغش۔
المشكل كذلك في الامتحانات الجامعية . تسريبات عبر الهاتف خاصية وتساب للأسف . يجب إعادة النظر في طريقة الحراسة و في إخلاص الحراس لواجبهم .
لم يكن أي تسريب للامتحانات وكانت الحراسة مشددة وكل ما يقال فهو زيف و نظرا لضيق الوقت وصعوبة مادة الفيزياء لم يتمكن المترشحون من إتمام الإمتحان
وكيف يتم التسريب والهواتف الذكية ممنوعة؟
ليس هناك اي تسريب فهذا غير صحيح مرت الامتحانات في احسن الظروف