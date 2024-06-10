دقائق بعد انطلاقه.. تسريب امتحانات البكالوريا
هبة بريس – الرباط
دقائق قليلة بعد انطلاقه، نشرت عدد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورا لامتحانات البكالوريا.
وانتشرت أوراق امتحانات اللغة العربية والفيزياء والكيمياء، صباح يومه الاثنين، كالنار في الهشيم، بحسابات وصفحات ومجموعات “فيسبوكية”.
واستغرب عدد من النشطاء، مما وصفوه بـ”التساهل” مع المترشحين وعدم تشديد عملية الحراسة ما مكنهم من “تصوير أوراق امتحاناتهم وطلب الأجوبة”.
واعتبر النشطاء، أن تسريب الامتحانات وتداول أجوبتها بمواقع التواصل الاجتماعي، يضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لوضع خ حد لهذا التجاوز الخطير.
37 تعليقات
الغش لا يخرج بنتيجة بالنسبة للتلميذ طيلة حياته الدراسية.
لتفادي ظاهرة الغش يجب على المختصين مراقبة المترشح قبل الشروع في الامتحان في اعراضه مثل الأقلام والساعات الذكية والسماعات اللاسلكية وغيرها من الوسائل التي تساعد على الغش.
ما بني على الباطل فهو باطل، فماذا ننتظر من الغشاشين؟؟؟
الغش يولد في المدارس الابتدائية وبعدها الاعدادي وفي الأخير يؤدي الثمن في الثانوي ، يجب أن يتكون الطالب أو التلميذ تكوينا متيناً حتى لا يفكر في الغش.
متى يتم البناء كماله ## إذاكنت تبني وغيرك يهدم
لا خول ولا قوة إلا بالله
الحل بسيط يجب الوصول إلى كل من سرب و تقاسم الصور و انزال اشد العقوبات …. و استعمال حلول برمجية من خلال مقاربة تقارن مستوى و طريقة الإجابة مع المستوى الفعلي للتلميذ من اجل فرز الغشاشين و امتحانهم من جديد و ان تبت الغش يفصل التلميذ…. اظن ان الردع هو الذي سيوقف هذه المهزلة المتكررة
الحل الوحيد هو استعمال آلات التشويش في مراكز الامتحانات؛ غير ذلك ؛ والله حتى يتسرب الامتحان كيف ما كانو الإجراءات
الغش في الامتحانات يصنع الشباب الفاشل في الحياة ويشجع الفساد في المجتمع على جميع الأصعدة والمستويات ويساهم في تخريب الدولة وهدر المال العام .
الاستاذ يغش في الامتحان المهني…
وفي الابتدائي المعلمين يغشون عندما يقومون بمساعدة التلاميذ على النقل من خلال كتابة الاجوبة في السبورة….
وزارة فاشلة ووزير فاشل بكل المقاييس
يجب قالته….
يجب على المترشح ان يدخل القسم (كما ولدته امه) ان صح التعبير .
المشكل أكبر مما تتوقعون. هده الفئة لسربت الإمتحان معندها ماتخسر. و إلى دوا المراقب راه عارف أش كيتسناه على برا. و لهدا يجب أن يكون العسكر هو المراقب .
الحل قطعو الريزو ولا شوشو عليه مع التطور التكنولوجي كل تلميذ مشكوك فيه غنبقى تقلب الوالدة واقيلة لمحاربة الغش واقيلة من الحراسة تولي قابلة والمصيبة الى طحتي فتريكة متقيسش ولدي ينزل الباطل على والو
اذا أرادت الحكومة القضاء على الغش،عليها أن تمنع دخول الهاتف النقال إلى قاعة الإمتحان.
الحل الوحيد هو قطع النت في البلد أكمله يوم الامتحان كما فعلت إحدى الدول العربية الشقيقة
للأسف الغشاشة واخا تحط مليون وسيلة تشويش يغش يغش.
اللهم اهدنا سبيل الرشد
الحل الوحيد هو قطع النت في البلد أكمله يوم الامتحان كما فعلت إحدى الدول العربية الشقيقة
للأسف الغشاشة واخا تحط مليون وسيلة تشويش يغش يغش.
اللهم اهدنا سبيل الرشد
كين حل او ساهل ولكن باغين الغش اكون فتعليم باش اطلعو تلاميذ خاوين اما مؤسسة لفيها الامتحان ادار فيها جهاز تشويش الاتصال او عندك استاذ مراقب بغا ادير خدمتو ادير غير رديو صغير فجيبو او لزيات حدامن داز سمع تشويش راه مخدم تليفون
قطع الانترنت على المؤسسات التي بجتاز فيها التلاميذ امتحانات الباكالوريا. يجعل تسبة النجاح ضئيلة جدا.