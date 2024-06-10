دقائق بعد انطلاقه.. تسريب امتحانات البكالوريا

هبة بريس – الرباط

دقائق قليلة بعد انطلاقه، نشرت عدد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورا لامتحانات البكالوريا.

وانتشرت أوراق امتحانات اللغة العربية والفيزياء والكيمياء، صباح يومه الاثنين، كالنار في الهشيم، بحسابات وصفحات ومجموعات “فيسبوكية”.

واستغرب عدد من النشطاء، مما وصفوه بـ”التساهل” مع المترشحين وعدم تشديد عملية الحراسة ما مكنهم من “تصوير أوراق امتحاناتهم وطلب الأجوبة”.

واعتبر النشطاء، أن تسريب الامتحانات وتداول أجوبتها بمواقع التواصل الاجتماعي، يضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لوضع خ حد لهذا التجاوز الخطير.