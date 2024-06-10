امتحانات الببكالوريا
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انطلاق امتحانات البكالوريا بمختلف مؤسسات المملكة

2024-06-10 / 09:18
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هبة بريس

انطلقت صباح يومه الإثنين، امتحانات نيل شهادة الثانية بكالوريا، بمختلف مؤسسات الثانوية التأهيلية بالمملكة.

وبلغ عدد المترشحين للامتحانات هذه السنة، 493 الف مرشح ومرشحة.

ويمثل المتمدرسين، حسب تصريح سابق لوزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، شكيب بنموسى، 373 الفا من عدد من المترشحين، كما أن 87% منهم من القطاع العمومي، و54% من الاناث، ويبلغ عدد المترشحين في المسالك الدولية 55% .

وحسب الشعب، ف73% يتابعون تعليمهم في الشعب العلمية والتقنية، و26 % في الشعب الأدبية.

وتتميز هذه الدورة بتكييف البرامج الدراسية أخذا بعين الاعتبار الزمن المدرسي المتوفر والاسبوع الاضافي للموسم الدراسي الحالي.

2024-06-10 / 09:18
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