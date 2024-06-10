طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-06-10 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بقطرات أو أمطار ضعيفة محليا فوق السهول الأطلسية الشمالية والوسطى وشمال غرب الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب أن تكون الأجواء غائمة خلال الظهيرة فوق الأطلسين الكبير والمتوسط، مما سيعطي الفرصة لنزول قطرات مطرية وبروز رعد محلي، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من غرب الواجهة المتوسطية، والجنوب الشرقي، ووسط البلاد، والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وستكون ما بين 15 و 21 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد انخفاضا طفيفا بوجه عام.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط الأطلسي.

2024-06-10 / 09:06
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