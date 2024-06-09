البيضاء.. استياء وسط شباب الحي الحسني بسبب منع “فنادق الخروف” ومحلات بيع الأضاحي

أيمن لمغبر – هبة بريس

يسود غضب شديد وسط شباب مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، بسبب قرار السلطات المحلية، بتعليمات من السيدة العامل، منع إقامة “فنادق الخروف”.

ويأتي قرار المنع في ظل اعتماد العديد من الشباب على هذه الفنادق لكسب المال وإعالة أسرهم خلال عيد الأضحى، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، اضافة إلى انعكاساته السلبية على فئات واسعة من ساكنة المنطقة، خاصة الأسر التي تقطن بعدد من “الشقق الاقتصادية” الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه الفنادق لإيداع أضاحيهم خلال المدة التي تسبق عيد الاضحى.

من جانب آخر، لم يقف قرار المنع هذا عند نثب فنادق الخروف فقط، بل تشمل أيضاً منع بيع الأضاحي في المحلات بالمنطقة هذا العام، وهو الإجراء الذي شكل ضغوطاً إضافية على الأسر التي تبحث عن أضاحي العيد قريباً من منازلها، خاصة مع إلغاء سوق الأضاحي بـالمنطقة المعروفة “أرض زماط” في السنوات الأخيرة لأسباب غير معلومة.

في المقابل، سمحت السلطات المحلية في بعض مقاطعات الدار البيضاء لشباب تلك المناطق بإقامة محلات مؤقتة لممارسة نشاطهم الموسمي كالمعتاد، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التفاوت في القرارات. يناشد الشباب والسكان السيدة العامل إعادة النظر في هذه القرارات، لخدمة شباب المنطقة العاطلين عن العمل، وتوفير مأوى لأضاحيهم خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى.