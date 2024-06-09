ترويج البوليساريو لأطروحتها الانفصالية ببيروت..وزير الخارجية اللبناني : ندعم سيادة المغرب ووحدته الترابية

2024-06-09 / 22:11
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أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني السيد عبد الله بو حبيب حرص بلاده على أواصر الأخوة التاريخية والمتجذرة التي تربطها بالمملكة المغربية وشعبها، وعلى موقفها الدائم الداعم لسيادة المملكة ووحدة ترابها.

وقال السيد عبد الله بوحبيب في بيان اليوم الأحد “إن لبنان يؤكد على أواصر الأخوة التاريخية والمتجذرة التي تربطه بالمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم. وإذ يشدد على موقفه الدائم الداعم لسيادة المملكة ووحدة ترابها، يعبر عن حرصه على أمن المغرب ورفضه أي مساس به”.

وجاء هذا البيان بحسب الوزير بعد أن تلقى اتصالا من سفير المملكة المغربية في لبنان تناولا فيه ندوة عُقدت في بيروت صدرت خلالها مواقف أساءت للمملكة”، معبرا عن “إدانة لبنان لكافة المواقف والتصريحات التي تسيء للمملكة المغربية وتهدد استقرارها ووحدة أراضيها”.

وشدد على أن لبنان “يثمن العلاقات الأخوية مع المغرب ويتطلع على الدوام إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات”.

2024-06-09 / 22:11
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‫3 تعليقات

  2. كل البلدان العربية مع المغرب في سيادته على اراضيه بما في ذلك صحرائه آلا دولة واحدة خائفة من المغرب لو اعترفت له بمغربية الصحراء فقد يطالبها بصحراء شرقية قد اقتطعت من المغرب وضمتها فرنسا لأراضيها بالحزائر..

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