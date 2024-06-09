الجزائر.. مقطع فيديولـ”محاولة خطف طفلة” يثير هلع المواطنين

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو قال ناشروه إنه يوثق محاولة اختطاف طفلة من قبل امرأتين ببلدية بولوغين بالعاصمة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي يرصد ما صورته كاميرات المراقبة، دخول طفلة تدعى “سيرين” (حسب موثق الفيديو)، إلى المحل لشراء “فلاش”، فيما دخلت وراءها امرأة متحجبة وكانت تحاول إخراجها بحجة أن والدتها تبحث عنها، لتمسك الطفلة بيد البائع ما جعله يتفطن إلى أنها لا تعرفها.

ولاذت المرأة بالفرار حيث كانت تنتظرها مشاركة أخرى في العملية، داخل سيارة من نوع “لوغان”.