الملك يهنئ العاهل الاردني بمناسبة جلوسه على العرش
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والملكة رانيا العبد الله، وذلك بمناسبة عيد الجلوس الملكي.
وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني لعاهلي المملكة الأردنية بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد الجلوس الملكي، “داعيا الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مسيرة الخير والازدهار، في ظل قيادتها الحكيمة”.
ومما جاء في برقية جلالة الملك، أيضا، “إنني لأعتز بالعلاقات المتميزة والوثيقة التي تجمع بلدينا، والتي نتطلع باستمرار وبحرص مشترك إلى مزيد تعزيزها في مختلف المجالات والأصعدة، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين”.
وأضاف جلالته “مجددا لكم تهانئي، مشفوعة بتحياتي الحارة لسائر أفراد أسرتكم الملكية الجليلة وأجمل المتمنيات للشعب الأردني الشقيق، أرجو أن تتفضلوا، صاحبي الجلالة، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري”.
14 تعليقات
ملكنا العزيز الله انصرو
حفظك الله ورعاك سيدي ومولاي
عاش ملكنا محمد السادس نصره الله وايده
ملكنا الغالي ضامن وحدتنا الترابية نصره الله
الله يحفظك ورعاك عاش الأسرة العلوية
حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم ياملكنا العزپز
تحياتي الله يحفظكم يارب
اللهم احفظه يارب لهدا الوطن
عاش الملك وعاشت المملكة المغربية
حفض الله ملكنا الله ينصره ويطول في عمره
سيدنا الله ينصروا الله يبارك في عمر سيدي
المملكة العربية الأردنية الهاشمية..تربطنا علاقة مثينة معها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وابعد عنه كل سوء ومكروه يآرب.
كل التقدير والاحترام والحب للملكة الأردنية على تربع الملك عبدالله بن الحسين على العرش..
علاقات أخوية متينة و عميقة و عريقة بين العاهلين الكريمين و البلدين الشقيقين