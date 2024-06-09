- BOB - alcoholcontroles in aanwezigheid van Staatssecretaris Bianca Debaets - BOB : Contrôle alcool en présence de la secrétaire d'état Bianca Debaets 08/12/2017 pict. Christophe Licoppe / © Photo News

بروكسيل ..رصاصة في الرأس تـ..ـنهي حياة شاب مغربي بمنطقة مولنبيك

2024-06-09 / 21:07
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عثر أمس الجمعة من طرف الشرطة البلجيكية على جثة شاب لقي مصرعه في منطقة “مولنبيك سان جان”، إثر حادثة إطلاق نار في ظروف غامضة.

وقالت مصادر إعلامية بلجيكية أن الشاب من أصول مغربية ، عثر عليه جثة هامدة إثر إطلاق نار تعرض له على مستوى الرأس .

وفتحت الشرطة البلجيكية تحقيقا بناء على تعليمات الادعاء العام لتحديد ظروف وملابسات هذه الجريمة .

2024-06-09 / 21:07
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‫11 تعليقات

  6. لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
    إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة.

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  7. إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان

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