بروكسيل ..رصاصة في الرأس تـ..ـنهي حياة شاب مغربي بمنطقة مولنبيك
عثر أمس الجمعة من طرف الشرطة البلجيكية على جثة شاب لقي مصرعه في منطقة “مولنبيك سان جان”، إثر حادثة إطلاق نار في ظروف غامضة.
وقالت مصادر إعلامية بلجيكية أن الشاب من أصول مغربية ، عثر عليه جثة هامدة إثر إطلاق نار تعرض له على مستوى الرأس .
وفتحت الشرطة البلجيكية تحقيقا بناء على تعليمات الادعاء العام لتحديد ظروف وملابسات هذه الجريمة .
11 تعليقات
حسبي الله ونعم الوكيل ، لاحول ولا قوة الا بالله ،
ألله يرحمه برحمته الواسعه
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة
رحمه الله واسكنه فسيح جناته
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة.
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
رحمه الله، كان رجلا طيبا، كل التعازي لأسرته الكبيرة والصغيرة.
اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك اللهم امين 🙏
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته يارب العالمين
انا لله وانا اليه راجعون.