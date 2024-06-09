بروكسيل ..رصاصة في الرأس تـ..ـنهي حياة شاب مغربي بمنطقة مولنبيك

عثر أمس الجمعة من طرف الشرطة البلجيكية على جثة شاب لقي مصرعه في منطقة “مولنبيك سان جان”، إثر حادثة إطلاق نار في ظروف غامضة.

وقالت مصادر إعلامية بلجيكية أن الشاب من أصول مغربية ، عثر عليه جثة هامدة إثر إطلاق نار تعرض له على مستوى الرأس .

وفتحت الشرطة البلجيكية تحقيقا بناء على تعليمات الادعاء العام لتحديد ظروف وملابسات هذه الجريمة .