“فوكس”المتطرف يطالب ببناء جدار يفصل سبتة و مليلية المحتلتين

2024-06-09 / 19:42
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دعا حزب “فوكس” اليميني المتطرف في إسبانيا، الى بناء جدار خرساني مسلح يفصل سبتة ومليلية المحتلتين عن بقية التراب المغربي .

وادرج الحزب اليميني المتطرف مقترحه ضمن برنامجه الانتخابي الخاص بالانتخابات الأوروبية التي أجريت اليوم الأحد.

واكد فوكس المتطرف “على أهمية تعزيز الحدود الإسبانية بإقامة جدار في سبتة ومليلية، وتزويد الشرطة والقوات المسلحة بجميع الموارد المادية والبشرية حتى يتمكنوا من حماية حدود البلاد بفعالية كاملة”، مطالبا في ذات الوقت المغرب “بالاعتراف الكامل بالسيادة الإسبانية على سبتة ومليلية واحترامها” داعيا إلى “إغلاق المساجد الأصولية، وطرد الأئمة الذين ينشرون الأصولية، وازدراء المرأة أو الجهاد، وحظر تدريس الإسلام في المدارس العامة”.

2024-06-09 / 19:42
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