امتحانات الباكالوريا بسطات..24 مركزا و1450 مراقبا وأزيد من 7000 مترشح

محمد منفلوطي_ هبة بريس

استعدادات مكثفة، واجراءات مشددة، تلك التي أعلنت عنها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة بسطات، لاستقبال حوالي 7909 مترشح ومترشحة لاجتياز الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، من بينهم 2192 من المترشحين الأحرار، بنسبة 27.71 %، فيما بلغ عدد المترشحين الرسميين للامتحان الوطني الموحد 5717 مترشحة ومترشحا، بينما بلغ عدد المترشحين الرسميين للامتحان الجهوي الموحد 6219 مترشحة ومترشحا.

عبد العالي السعيدي المدير الإقليمي للتعليم بسطات أكد على أنه تم تخصيص حوالي 24 مركزا لإجراء الامتحانات و 04 مراكز للتصحيح، أما عدد الموارد البشرية المجندة للإشراف على هذه العملية فقد بلغ 1450 موزعة ما بين مكلفين بالمراقبة ومراقبي جودة الاجراء والمكلفين بالمداومة، والمكلفين بالتصحيح ومراقبي التصحيح، والفرق الإقليمية لتدبير الامتحانات.

وأضاف المتحدث أن عدد المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة بلغ 15 حالة، سيستفيدون من صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح، إضافة إلى جميع الظروف اللوجيستيكية المواتية من ولوجيات وإعطاء الأولوية للدخول والخروج من مراكز الإجراء تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف.

كما سيتم إجراء الامتحان بالنسبة للمترشحين السجناء الذين يبلغ عددهم 68 مترشحا في إصلاحيتين على مستوى الإقليم، بكل من سطات وابن أحمد.

و تجدر الإشارة إلى أن الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا لجميع الشعب، ستجرى أيام 10، 11، 12 و13 يونيو 2024، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 8، 9، 10 و11 يوليوز 2024.

أما الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك الباكلوريا (جميع الشعب)، وكذا الخاص بالمترشحين الأحرار في جميع الشعب، نظمت دورتهما العادية يوما 5 و6 يونيو 2024، وستقام الدورة الاستدراكية يومـــــا 3 و4 يوليوز 2024.