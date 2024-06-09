الطب التجميلي ..أطباء وخبراء يوصون باستعمال حقن الإكسوزوم لعلاج البشرة ونمو الشعر ومكافحة التجاعيد والشيخوخة

اختتمت امس السبت 8 يونيو بالدارالبيضاء فعاليات الندوة العلمية التي تمحورت حول موضوع ” العلاج بالاكسوزوم Exosome ومستقبل الطب التجديدي بالمغرب” ، وتميزت الندوة بمشاركة عدد من الخبراء والأطباء ومختبرات الأدوية والفاعلين في مجال الابتكار في الطب التجديدي بالمغرب ، حيث تدالوا طيلة اليوم التطورات والفوائد التي حققتها الاكسوزومات في الطب التجديدي التجميلي ، وقدرتها على إحداث ثورة في علاج الأمراض والإصابات المختلفة، مما يوفر أملًا جديدًا للطب التجديدي ، ويمنح فرصة للمعالجين والمختصين في استعمال أحدث العلاجات المهمة في الطب التجديدي الذي يقوم على الاستفادة من الاكسوزومات الموجودة في جسم الانسان .

وقال البرفسور ربيع رضوان رئيس الجمعية المغربية للطب التجديدي بالمناسبة ان البحوث التي اجريت على Exosome بينت منافعه الكثيرة في مجال الطب التجديدي الحيوي لتجديد شباب وحيوية البشره وعلاج المشاكل الجلدية كالجروح والحروق وحب الشباب وعلاج الندب والتصبغات والتهاب الجلد التأتبي بالإضافة إلى علاج مشاكل ضعف وتساقط بصيلات الشعر.

نفس المتحدث أوضح ان هذه الندوة ستكون مناسبة لمناقشة العديد من الأمور المرتبطة بهذا العلاج الذي تتسابق دول العالم لاعتماده كعلاج فعال ، كما ستكون مناسبة للوقوف على طرق استعماله وتداول النقاش بين المختصين والأطباء والشركات العاملة في المجال .

بدوره قال الدكتور سليم الكرماعي مدير عام المختبرات الصيدلية كالينيكا ان مؤسسته تشجع كثيرا البحث العملي في الطب الحديث بما يخدم الصحة العامة في المغرب ، مشيرا إلى ان المرضى المغاربة من حقهم ايضاً الاستفادة من التطورات الموجودة في العالم طبيا ، مؤكدا على أهمية البحوث العلمية والميدانية حتى نصل إلى منتجات طبية حديثة قادرة على احداث المعجزة .

فيما كشفت طبيبة مختصة في الطب التجميلي ان الإكسوزوم يتميز بقدرته عى تحفيز نسبة الكولاجين في المناطق المعالجة بما يصل إلى ستة أضعاف.

كما يزيد من الإيلاستين بنسبة تصل إلى 300% مما يزيد من شباب الخلايا الجلدية ويقلل من آثار التقدم بالسن ويساعد على ترطيب البشرة وزيادة مرونتها.

مشيرة إلى ان العلاج بالإكسوزوم اكتسب شعبية كبيرة في دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول العالم الكبرى .