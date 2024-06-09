الإسباني كارلوس ألكاراز يتوج بلقب رولان كاروس للمرة الأولى

2024-06-09 / 19:10
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توج الإسباني كارلوس ألكاراس بلقب بطولة فرنسا المفتوحة “رولان غاروس”، ثانية للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بعدما فوزه الأحد، على الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين لواحدة، في المباراة النهائية في 4 ساعات و19 دقيقة.

وهو اللقب الثالث في الغراند سلام لألكاراس حيث بات أصغر لاعب يفوز ببطولات كبرى على ثلاث أرضيات مختلفة بعد فلاشينغ ميدوز 2022 وويمبلدون 2023.

2024-06-09 / 19:10
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‫9 تعليقات

  1. كارلوس الخراز أصله من العائلات المختلطة المغربية الإسبانية مثل الطوريس وجوريو وروندا وزياش وووو والكثير.
    هنيئا له.

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