الإسباني كارلوس ألكاراز يتوج بلقب رولان كاروس للمرة الأولى
توج الإسباني كارلوس ألكاراس بلقب بطولة فرنسا المفتوحة “رولان غاروس”، ثانية للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بعدما فوزه الأحد، على الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين لواحدة، في المباراة النهائية في 4 ساعات و19 دقيقة.
وهو اللقب الثالث في الغراند سلام لألكاراس حيث بات أصغر لاعب يفوز ببطولات كبرى على ثلاث أرضيات مختلفة بعد فلاشينغ ميدوز 2022 وويمبلدون 2023.
2 تعليقات
كارلوس الخراز أصله من العائلات المختلطة المغربية الإسبانية مثل الطوريس وجوريو وروندا وزياش وووو والكثير.
هنيئا له.
لاعب في المستوى- كل التوفيق- felicitaciones et buena suerte