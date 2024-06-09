إطلاق أول محفظة رقمية دولية لخدمة الحجاج والمعتمرين

أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، بالتعاون مع أحد البنوك المحلية، المحفظة الرقمية الدولية الأولى من نوعها في العالم لخدمة الحجاج والمعتمرين باسم (محفظة نسك) “Nusuk Wallet”.

وتأتي هذه المحفظة الرقمية كوسيلة مريحة وآمنة لحفظ وإدارة أموال ونفقات ضيوف الرحمن مدعومة ببنية تحتية مصرفية متقدمة ومشغلة بواسطة البنك الأهلي السعودي من خلال علامتها التجارية NEO، مما يوفر لهم تجربة مالية سلسة وآمنة أثناء تأديتهم للمناسك وزيارتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال المدير التنفيذي لنسك أعمال ومدير التجربة الرقمية بوزارة الحج والعمرة السعودية أحمد بن سليمان الميمان إن “إطلاق هذه المحفظة الرقمية يمثل خطوة مهمة نحو تحسين تجربة ضيوف الرحمن، حيث نسعى من خلال هذه المحفظة الرقمية إلى تقديم حل مبتكر يسهل عليهم إدارة أموالهم بكل أمان وسهولة دون الحاجة لحمل النقود”.

وأضاف أنه بإطلاق المحفظة الرقمية فإنها تحقق 6 إنجازات على المستوى المحلي والدولي. فهي أول محفظة رقمية وبطاقة مصرفية دولية في العالم، تتيح للحجاج والمعتمرين إدارة أموالهم أثناء تأديتهم لمناسكهم.

و تُعتبر “Nusuk Wallet” أول محفظة رقمية مضمنة مفتوحة المنظومة (open loop) داخل تطبيق في العالم، مصممة لتمكين الحجاج والمعتمرين من إدارة أموالهم خلال فترة إقامتهم وتأديتهم لمناسكهم.