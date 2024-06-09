لوموند: انتكاسة حزب مانديلا في جنوب افريقيا قد تفيد المغرب

2024-06-09 / 18:30
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اعتبرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن الخسارة الكبيرة التي مني بها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي “ANC”، لجنوب افريقيا ، انتكاسة تاريخية قد تفيد المغرب .

وأضافت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها، أن حزب نيلسون مانديلا، الذي خسر في انتخابات 29 ماي الأخيرة، في جنوب إفريقيا، قد تكون مفيدة للمغرب الذي يراقب التطورات الجارية حاليا في بريتوريا ، سيما إن الحزب معروف بوقوفه ضد الوحدة الترابية للمملكة .

وخسر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الجنوب إفريقي أغلبيته المطلقة في البرلمان، للمرة الأولى خلال ثلاثة عقود، حسب ما أعلنته لجنة الانتخابات الوطنية في جنوب إفريقيا، في وقت سابق، في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأسبوع الماضي.

وبعد فرز 97,51 في المائة من الأصوات، أعلنت لجنة الانتخابات أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي حصل على 40,11 في المائة صباح اليوم السبت. وتُظهر النتيجة الجزئية الأولية خسارة ضخمة للحزب الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس سيريل رامافوسا.

2024-06-09 / 18:30
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