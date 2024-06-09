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الملك يهنئ ناريندرا مودي بمناسبة تنصيبه وزيرا أولا في حكومة الهند لولاية ثالثة

2024-06-09 / 18:11
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بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى معالي السيد ناريندرا مودي، بمناسبة تنصيبه وزيرا أولا في حكومة جمهورية الهند لولاية ثالثة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “بمناسبة تنصيب معاليكم لمواصلة رئاستكم لحكومة جمهورية الهند لولاية ثالثة، إثر فوز حزبكم “بهاراتيا جاناتا” في الانتخابات التشريعية، يطيب لي أن أتوجه إليكم بأحر التهاني، راجيا لكم موصول التوفيق في مهامكم السامية، خدمة لتقدم وازدهار شعبكم الصديق”.

وأضاف جلالة الملك “وأود بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن مدى اعتزازي بالتطور الحثيث الذي تشهده علاقات الصداقة والتقدير المتبادل القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، مؤكدا لكم حرصي الدائم على مواصلة العمل سويا مع معاليكم، من أجل تمتين هذه العلاقات المتميزة، وتطوير تعاوننا المشترك والوثيق ليشمل مختلف القطاعات والمجالات، بما يقوي شراكتنا الاستراتيجية، ويخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”.

كما أعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق عبارات تهانئه، مقرونة بمتمنياته للسيد ناريندرا مودي بموفور الصحة والسعادة.

2024-06-09 / 18:11
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