بعد فيديو الصفعة.. عمرو دياب و”ضحيته” يتحركان رسميا

بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا في مصر، لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، حرر محامي المطرب عمرو دياب محضرا ضد أحد المعجبين الحاضرين بحفل أحياه النجم الشهير.

وحسب ما أوردت صحيفة “الشروق” القاهرية، الأحد، فقد حرر محامي دياب المحضر ضد سعد أسامة، متهما إياه بإزعاج موكله، وتعمده لمسه خلال حفل زفاف تواجد فيه الاثنان.

وفي المقابل حرر أسامة محضرا ضد دياب، يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب، بحسب “الشروق”.

وأثار مقطع فيديو لعمرو دياب، 63 عاما، وهو يصفع شابا (أسامة) خلال إحيائه الحفل ردود أفعال واسعة في مصر منذ السبت.

ويظهر الشاب في الفيديو وهو يحاول التقاط صورة “سيلف”ي مع دياب، قبل أن ينفعل الأخير ويصفعه بشكل مفاجئ على وجهه أمام الحضور، قبل أن يتدخل الأمن ويبعد الشاب.

وبدا في الفيديو أن الشاب حاول الإمساك بدياب أثناء غنائه، مما أثار غضب الأخير ودفعه إلى صفعه.

وتصدر هاشتاغ عمرو دياب مواقع التواصل في مصر، عقب المشهد الذي انتقده عديدون، واعتبره البعض “سقطة أخلاقية من المطرب ليس لها مبرر”.

وليست هذه الواقعة الأولى التي يتصرف فيها دياب بشكل انتقده العديدون، إذ تداول رواد مواقع التواصل، في فبراير الماضي، مقطع فيديو للمطرب متحدثا في الهاتف وسط عدد كبير من الحراس والمعجبين، بينما كان يبحث عن سائقه قائلا “الحيوان بتاعنا فين؟”، مما يعني “أين هذا الحيوان؟”.

وأثار سبّ دياب للسائق الخاص به جدلا واسعا وانتقادات بسبب ما كشف عن معاملته للسائق بطريقة وصفها الكثيرون بالـ”مهينة”.