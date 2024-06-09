جهة الشرق .. 26547 مترشحة ومترشح يجتازون امتحانات البكالوريا لسنة 2024

هبة بريس : وجدة

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا ( ممدرسين وأحرار) ستجرى أيام 12،11،10 و13 يونيو الجاري بالنسبة لجميع الشعب والمسالك.

هذا، وقد بلغ مجموع المترشحين الممدرسين بالسنة الثانية بكالوريا ما مجموعه 19497 مترشحة ومترشحا، منهم 11116 إناثا بنسبة تصل إلى 57%، فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار 7050 مترشحة ومترشحا، منهم 3315 إناثا بنسبة تصل إلى 47%، ويبلغ عدد المترشحات والمترشحين في وضعيات خاصة، المستفيدون من صيغ التكييف، حسب نوع ودرجة الإعاقة، ما مجموعه 37 مترشحة ومترشحا بالنسبة للممدرسين، و06 مترشحات ومترشحين في فئة الأحرار ، وتجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق خصصت 150 مركزا للإجراء بتراب الجهة، منها 06 مراكز بالمؤسسات السجنية، كما تمت تعبئة 4770 أستاذة وأستاذا مكلفا بالحراسة، و150 مراقبا لجودة الإجراء، فضلا عن احداث لجان جهوية وإقليمية لمراقبة جودة الاجراء، وأخرى للتصدي لظاهرة الغش أثناء الامتحانات، إضافة لتخصيص 16 مركزا للتصحيح، وتعبئة 3000 أستاذة وأستاذا للقيام بهذه العملية. وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا يوم 26 يونيو 2024، على أن يتم اجراء الدورة الاستدراكية أيام 12،11،10 و13 يوليوز 2024 بالنسبة لجميع الشعب والمسالك.

وتتميز هذه الدورة بمواصلة اعتماد التكنولوجيا الرقمية في مجموعة من العمليات الامتحانية، ففي الجانب الرقمي، تم اعتماد تقنية هويتي الرقمية لتدقيق المعطيات الشخصية للمترشحات والمترشحين، وكذا الترقيم السري لإنجازات المترشحات والمترشحين باعتماد الترميز الإلكتروني وفق قن سري مشفر فريد ومؤمن، واستخدام المسك الإلكتروني أثناء عملية التصحيح ومواصلة مشروع البكالوريا الرقمية باعتماد وثائق مؤمنة، وفي الجانب المتعلق بالمترشحة والمترشح، تم ادخال تعديلات على نموذج شهادة البكالوريا عبر إضافة رقم البطاقة الوطنية للتعريف، كما تم إصدار نسخة محينة من دليل المترشحة والمترشح وتفعيل حساب للإجابة على أسئلة المترشحات والمترشحين، أما فيما يخص الجانب التدبيري، فقد تم إصدار الأطر المرجعية المكيفة الخاصة بالامتحانات الإشهادية، البالغ عددها 71 إطارًا مرجعيًا خاصًا بسلك البكالوريا، تم إعدادها بتناغم مع الوثيقة المرجعية الخاصة بتكييف البرامج الدراسية بجميع الأسلاك التعليمية، موضوع المذكرة الوزارية رقم 24-086 بتاريخ 25 يناير 2024، وتعرف هذه الدورة العودة الى النظام العادي في مواقيت الامتحانات (04 أيام بالنسبة للامتحان الوطني الموحد) بدل نظام الأقطاب المعمول به في الدورات السابقة. وكذلك مواصلة اعتماد الاصلاحيات على المستوى الإقليمي بالنسبة للمترشحين السجناء.