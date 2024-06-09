بنك المغرب : سعر صرف الدرهم شبه مستقر مقابل الأورو

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وارتفع بشكل طفيف بنسبة 0,25 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 30 ماي إلى 05 يونيو 2024.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 31 ماي 2024، ما مقداره 370,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا نسبته 0,2 في المائة من أسبوع لآخر و 4,9 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 121,8 مليار درهم، تتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 37,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,2 مليار درهم و33,2 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,3 مليار درهم، بينما بلغ المعدل بين البنوك 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 05 يونيو (تاريخ الاستحقاق 06 يونيو)، ضخ البنك مبلغ 42,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 2,2 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 7,9 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات “المعادن” بنسبة 7,4 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بنسبة 5,7 في المائة، و”البنوك” بنسبة 1,2 في المائة.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي “الترفيه والفنادق”، و”شركات المحافظ والشركات القابضة” ارتفاعا بنسب بلغت على التوالي 2,1 في المائة، و0,6 في المائة.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل من 894,7 مليون درهم إلى 990 مليون درهم، تحققت بالأساس على مستوى سوق الأسهم المركزية.