الباكالوريا بسطات وبرشيد…أزيد من 15.000 مترشح ومترشحة أمام امتحان الغد

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة بسطات، أن العدد الإجمالي لمترشحات ومترشحي الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا دورة 2024، قد بلغ 7909 مترشحة ومترشحا، من بينهم 2192 من المترشحين الأحرار، بنسبة 27.71 %.

وبلغ عدد المترشحين الرسميين للامتحان الوطني الموحد 5717 مترشحة ومترشحا، بينما بلغ عدد المترشحين الرسميين للامتحان الجهوي الموحد 6219 مترشحة ومترشحا.

وبلغ عدد المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة 15، سيستفيدون من صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح، إضافة إلى جميع الظروف اللوجيستيكية المواتية من ولوجيات وإعطاء الأولوية للدخول والخروج من مراكز الإجراء تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف.

كما سيتم إجراء الامتحان بالنسبة للمترشحين السجناء الذين يبلغ عددهم 68 مترشحا في إصلاحيتين على مستوى الإقليم، بكل من سطات وابن أحمد.

وقد خصصت المديرية الإقليمية بسطات لإنجاح هذه المحطة الهامة 24 مركزا لإجراء الامتحانات و 04 مراكز للتصحيح، أما عدد الموارد البشرية المجندة للإشراف على هذه العملية فقد بلغ 1450 موزعة ما بين مكلفين بالمراقبة ومراقبي جودة الاجراء والمكلفين بالمداومة، والمكلفين بالتصحيح ومراقبي التصحيح، والفرق الإقليمية لتدبير الامتحانات.

و تجدر الإشارة إلى أن الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا لجميع الشعب، ستجرى أيام 10، 11، 12 و13 يونيو 2024، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 8، 9، 10 و11 يوليوز 2024.

أما الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك الباكلوريا (جميع الشعب)، وكذا الخاص بالمترشحين الأحرار في جميع الشعب، نظمت دورتهما العادية يوما 5 و6 يونيو 2024، وستقام الدورة الاستدراكية يومـــــا 3 و4 يوليوز 2024.

بالتوفيق لجميع المترشحات والمترشحين، مع كامل المتمنيات بالسداد والنجاح.

وإقليم برشيد، كشفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن العدد الاجمالي للمترشحين لاجتياز الدورة العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا بمختلف المسالك، دورة يونيو 2024، الذي بلغ 7711، موزعين مابين 6126 من المترشحين الرسميين منهم الاناث 3240 بنسبة %52.88 في حين سجل تقلص العدد بالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار بنسبة %49.02. حيث بلغ عددهم هذه السنة 1485 تشكل منه الإناث نسبة %45.85.

وقد تم تعبئة أزيد من 1400 إطار تربوي للإشراف على جميع العمليات المرتبطة بتدبير الامتحانات، موزعة ما بين مراقبي الإجراء وملاحظين وفرق إقليمية لتدبير الامتحانات وفرق متنقلة لزجر الغش.

كما تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتمكين المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة من الاستفادة من صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح، إضافة إلى جميع الظروف اللوجيستيكية المواتية. كما تم إحداث مركز إجراء الامتحان بالسجن المحلي ببرشيد لتمكين المترشحين السجناء والذين يبلغ عددهم 07 مترشحين من اجتياز الاختبارات..